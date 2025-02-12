Шоу-бизнес: 8 грубых ошибок в сериале «Великолепный век»: Чего, по мнению историков, точно быть не могло

Миллионы женщин полюбили «Великолепный век»: яркие наряды, жгучие страсти, неожиданные повороты… А еще – невероятная история любви прекрасной Хюррем Хасеки-султан и Сулеймана I, жестокого правителя, чье сердце растаяло, познав привязанность к женщине.
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