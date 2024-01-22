В Москве гражданин Таджикистана ограбил человека на 18 млн рублей и сел на 9,5 лет

Дамаев вместе с сообщниками напал с молотком на мужчину у подъезда дома на Симферопольском бульваре.В Москве гражданин Таджикистана Дамаев вместе с сообщниками напал с молотком на мужчину у подъезда дома на Симферопольском бульваре, нанес ему 10 ударов и ограбил на 18 млн рублей, после чего сел на 9,5 лет, сообщает тг-канал Суды общей юрисдикции города Москва.