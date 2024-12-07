РКН отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от Интернета

Роскомнадзор тестирует отключение России от зарубежного сегмента сети интернет.Роскомнадзор оставил часть России без доступа в интернет — в таких регионах, как Чечня, Дагестан и Ингушетия полностью перестали работать иностранные сервисы, даже со подключенным VPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии