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В Казахстане запретят азартные игры лицам младше 25 лет

В Казахстане запретят азартные игры лицам младше 25 лет

Парламент Казахстана одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса, которые предусматривают запрет на участие в азартных играх для лиц до 25 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт парламента.

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