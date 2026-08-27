Врачи предупредили, что сезон аллергии может продлиться до конца сентября

Сезон аллергии в этом году может продлиться до конца сентября из-за холодной погоды. У некоторых людей проявления аллергии могут сохраняться дольше из-за плесневых грибов, рассказала аллерголога-иммунолога Елена Москаева в интервью 360.
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