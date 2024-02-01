Советник главы офиса Зеленского: Залужный не более чем назначенный менеджер

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недоумение по поводу широкого общественного резонанса, вызванного возможным увольнением с занимаемой должности главкома ВСУ Валерия Залужного.
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