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Советник главы офиса Зеленского: Залужный не более чем назначенный менеджер

Советник главы офиса Зеленского: Залужный не более чем назначенный менеджер

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил недоумение по поводу широкого общественного резонанса, вызванного возможным увольнением с занимаемой должности главкома ВСУ Валерия Залужного.

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