ЖИВОТНЫЕ--ПРИРОДА
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ЖИВОТНЫЕ--ПРИРОДА

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15.12.24== Верность собак в Японии

    На фоне страшной трагедии в Японии местные журналисты отсняли и разместили в интернете видео о трогательном поведении собаки, которая осталась после цунами без хозяев и преданно охраняет на руинах своего раненого друга.

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