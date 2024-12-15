15.12.24== Верность собак в Японии

На фоне страшной трагедии в Японии местные журналисты отсняли и разместили в интернете видео о трогательном поведении собаки, которая осталась после цунами без хозяев и преданно охраняет на руинах своего раненого друга.
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