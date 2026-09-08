Look: Sherri Shepherd to play the Genie in 'Aladdin' on Broadway

Daytime Emmy-winning actress, comedian and talk-show host Sherri Shepherd is taking over the role of the Genie in "Aladdin," starting Oct.
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