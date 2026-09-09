Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

16 подписчиков

Рига — Москва сквозь облака… Латвия отменяет автобусы в Россию и Беларусь и вводит 300% пошлины на транзит нашего зерна, добивая собственные порты

Рига — Москва сквозь облака… Латвия отменяет автобусы в Россию и Беларусь и вводит 300% пошлины на транзит нашего зерна, добивая собственные порты

Песня Валерии, упомянутая нами в заголовке, вскоре окончательно утратит свою актуальность. Министерство сообщения Латвии предлагает с 2027 года полностью прекратить регулярные и нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым