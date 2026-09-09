Рига — Москва сквозь облака… Латвия отменяет автобусы в Россию и Беларусь и вводит 300% пошлины на транзит нашего зерна, добивая собственные порты

Песня Валерии, упомянутая нами в заголовке, вскоре окончательно утратит свою актуальность. Министерство сообщения Латвии предлагает с 2027 года полностью прекратить регулярные и нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь.
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