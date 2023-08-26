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Лукашенко: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии

Лукашенко: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии

25 августа Александр Лукашенко посетил Белорусский государственный университет. На совещании в БГУ ему доложили о состоянии и перспективах развития учебного заведения, сам президент РБ заявил о множестве существенных проблем в функционировании университета и подытожил: "Я хочу, чтобы вы меня услышали.

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