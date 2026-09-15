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Без гаджетов и публичности: как Ксения Собчак и Максим Виторган воспитывают 9-летнего сына

Без гаджетов и публичности: как Ксения Собчак и Максим Виторган воспитывают 9-летнего сына

Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана вырос вдали от постоянных вспышек камер: родившись в ноябре 2016 года, 9-летний Платон остаётся редким гостем в соцсетях родителей.

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