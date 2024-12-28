Органы безопасности Сирии реорганизуют после роспуска и реструктуризации

Сирийские органы безопасности претерпят реорганизацию после ликвидации всех подразделений спецслужб, сообщает государственное агентство SANA, ссылаясь на главу Службы общей разведки Анаса Хаттаба, назначенного новыми властями.
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