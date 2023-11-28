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В Москве голодный бультерьер покусал свою хозяйку

В Москве голодный бультерьер покусал свою хозяйку

В Москве соседи пришли на помощь женщине, которую едва не загрыз ее питомец-бультерьер. Все произошло в одной из столичных квартир, когда пятилетняя собака пыталась взять еду со стола и не реагировала на замечания хозяйки, сообщает Lenta.

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