В Москве голодный бультерьер покусал свою хозяйку

В Москве соседи пришли на помощь женщине, которую едва не загрыз ее питомец-бультерьер. Все произошло в одной из столичных квартир, когда пятилетняя собака пыталась взять еду со стола и не реагировала на замечания хозяйки, сообщает Lenta.
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