Ткачак первым в истории забил 4 победных гола в первых 5 играх полуфиналов Кубка Стэнли

Мэттью Ткачак набрал 2 (1+1) очка в 1-м матче финальной серии Востока с «Рейнджерс» (3:0, 1-0). Форвард «Флориды» стал первым в истории НХЛ игроком, забросившим 4 победные шайбы в первых 5 играх полуфиналов Кубка Стэнли.
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