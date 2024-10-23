Диетолог: квашеная капуста вредна при заболевании почек и гипертонии

Диетолог Ольга Воскресенская предупредила о противопоказаниях при употреблении квашеной капусты.Квашеная капуста противопоказана при заболевании почек и гипертонии из-за высокого содержания соли, а кислота, образующаяся во время ферментации, вредна для зубной эмали (поэтому рот употребления этого блюда после стоит прополоскать).