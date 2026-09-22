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Психолог Яковлева: после развода важно позволить себе оплакать потерю

Психолог Яковлева: после развода важно позволить себе оплакать потерю

Для того чтобы легче пережить развод, важно не игнорировать собственные чувства и сохранить привычные опоры в жизни.

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