МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус, видеозапись происшествия попала в социальные сети.
Популярные статьи
- Лариса Ницой: когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была (Главред, Украина)
- Тихановская призвала МВФ заморозить миллиард долларов СДР, выделенных Белоруссии в 2021 году
- Кремень и Литинский похвастались «победой»: на Днепропетровщине отменили региональный статус русского языка
Свежие комментарии