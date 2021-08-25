Мировое обозрение

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Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго

Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго

МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус, видеозапись происшествия попала в социальные сети.

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