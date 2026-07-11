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Дмитрий Васильев: «Очень велика вероятность, что российских биатлонистов допустят. Скандинавское лобби IBU, которое правит бал, уйдет»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев  верит, что Международный союз биатлонистов (IBU) разрешит россиянам выступать на соревнованиях.

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