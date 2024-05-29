Пора выбрасывать: 6 признаков, что вещи нет места в вашем гардеробе

Типичная ситуация: шкаф ломится от вещей, некоторые из которых еще даже с бирками, а надеть нечего. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо регулярно проводить ревизию гардероба и смотреть, соответствуют ли вещи вашему стилю и предпочтениям.
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