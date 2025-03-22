На Украине расширили список подразделений ВСУ для контрактников 18–24 лет

Власти Украины расширили список подразделений вооруженных сил (ВСУ) и нацгвардии, включая бригаду «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), для набора контрактников в возрасте 18–24 лет.
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