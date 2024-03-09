Вучич: Запад проводит тотальную милитаризацию в попытках победить Путина

Президент Сербии Александар Вучич во время посещения белградского Военно-технического института и осмотра вооружений заявил, что страны Запада наращивают свой военный потенциал в стремлении победить президента России Владимира Путина.
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