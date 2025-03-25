Стали известны баснословные гонорары новосибирского певца Шуры за корпоративы

Стало известно, сколько зарабатывает на концертах эпатажный певец из Новосибирска Шура. Вокруг Александра Медведева (настоящее имя артиста) уже нет ажиотажа, как в 90-е годы, но своя аудитория сохранилась.
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