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Мода и Шоу-бизнес

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Стали известны баснословные гонорары новосибирского певца Шуры за корпоративы

Стали известны баснословные гонорары новосибирского певца Шуры за корпоративы

Стало известно, сколько зарабатывает на концертах эпатажный певец из Новосибирска Шура. Вокруг Александра Медведева (настоящее имя артиста) уже нет ажиотажа, как в 90-е годы, но своя аудитория сохранилась.

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