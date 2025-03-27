Не из-за СВО: Названа главная причина отстранения России от турниров ФИФА и УЕФА

Спортивные организации могли отстранить 12 европейских команд.Британское издание The Independent выяснило, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и русские клубы от международных турниров не из моральных побуждений после начала СВО на Украине.