Пассажир самолета «потрогал попутчицу в нескольких местах» и пошел под суд

Пассажир самолета авиакомпании Delta Air Lines домогался попутчицу и пошел под суд. Согласно данным следствия, на борту рейса из Солт-Лейк-Сити в Монтану 32-летний мужчина «потрогал попутчицу в нескольких местах» и отказался остановиться, когда да попросила.