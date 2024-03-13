Пассажир самолета «потрогал попутчицу в нескольких местах» и пошел под суд

Пассажир самолета авиакомпании Delta Air Lines домогался попутчицу и пошел под суд. Согласно данным следствия, на борту рейса из Солт-Лейк-Сити в Монтану 32-летний мужчина «потрогал попутчицу в нескольких местах» и отказался остановиться, когда да попросила.
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