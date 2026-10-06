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HR-эксперт Лоикова: спрос на профессию стоит оценивать на годы вперёд

HR-эксперт Лоикова: спрос на профессию стоит оценивать на годы вперёд

Независимый кадровый специалист, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России» Зулия Лоикова посоветовала соискателям рассматривать смежные направления и осваивать востребованные навыки, если найти работу по специальности не удаётся.

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