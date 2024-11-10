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Журнал о бизнесе и инвестициях

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США потребовали от тайваньской TSMC приостановить поставки чипов для ИИ в Китай

США направили крупнейшему в мире производителю полупроводников тайваньской TSMC письмо с требованием остановить поставки в Китай передовых чипов, которые могут использоваться для технологий искусственного интеллекта, пишет Reuters со ссылкой на источник.

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