США потребовали от тайваньской TSMC приостановить поставки чипов для ИИ в Китай

США направили крупнейшему в мире производителю полупроводников тайваньской TSMC письмо с требованием остановить поставки в Китай передовых чипов, которые могут использоваться для технологий искусственного интеллекта, пишет Reuters со ссылкой на источник.
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