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Экс-премьеру Британии Трасс выставили счет за тапочки, банные халаты, продукты и напитки, исчезнувшие из резиденции Чивнинг-хаус

Экс-премьеру Британии Трасс выставили счет за тапочки, банные халаты, продукты и напитки, исчезнувшие из резиденции Чивнинг-хаус

Бывшему руководителю правительства Великобритании Лиз Трасс предъявили счет за тапочки, банные халаты, продукты и напитки, исчезнувшие из резиденции Чивнинг-хаус.

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