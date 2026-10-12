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Биолог Краснов рекомендовал посадить озимый чеснок до 15 октября

Биолог Краснов рекомендовал посадить озимый чеснок до 15 октября

Биолог Михаил Краснов перечислил основные правила подготовки дачного участка и дома к зиме. Рекомендациями специалиста поделилась «Вечерняя Москва» .

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