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Лепс резко раскритиковал артистов, устроивших бойкот SHAMAN на сцене

Лепс резко раскритиковал артистов, устроивших бойкот SHAMAN на сцене

Артист возмутился поведением ряда коллег по цеху, которые некорректно ведут себя на мероприятиях, где также поёт Ярослав Дронов, известный как SHAMANПевец Григорий Лепс резко высказался по поводу артистов, которые бойкотируют выступления, если на одной сцене с ними находится SHAMAN (Ярослав Дронов).

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