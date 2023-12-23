Лепс резко раскритиковал артистов, устроивших бойкот SHAMAN на сцене

Артист возмутился поведением ряда коллег по цеху, которые некорректно ведут себя на мероприятиях, где также поёт Ярослав Дронов, известный как SHAMANПевец Григорий Лепс резко высказался по поводу артистов, которые бойкотируют выступления, если на одной сцене с ними находится SHAMAN (Ярослав Дронов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии