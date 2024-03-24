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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Моддер показал собственный ремастер культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines и сравни...

Моддер показал собственный ремастер культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines и сравни...

Моддер показал собственный ремастер культовой Vampire: The Masquerade — Bloodlines и сравнил его с оригиналом 2004 годаМоддер с ником Safemilk поделился скриншотами своего ремастера культовой ролевой игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines, графику которого он улучшил с помощью технологии RTX Remix Path Tracing.

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