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Очень популярный кроссовер Renault Duster первого поколения снят с производства

Очень популярный кроссовер Renault Duster первого поколения снят с производства

Как сообщает источник, кроссовер Renault Duster первого поколения снят с производства. До этого момента он производился только в Индии, при этом в России производство Renault Duster первого поколения завершилось год назад, в Бразилии – еще в 2020-м.

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