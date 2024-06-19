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Семья Кох приобретет 15-процентную долю во владении «Нетс» и «Либерти»

Миллиардерша Джулия Кох вместе со своими детьми Дэвидом-младшим, Мэри Джулией и Джоном договорились о приобретении доли у компании BSE Global, которую контролируют Джо Цай и его жена Клара Ву Цай.

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