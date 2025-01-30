За кражу товаров из магазина «Победа» осуждены две супружеские пары Новоаннинского района Судом установлено, что в августе 2024 года Сергей К.
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За кражу товаров из магазина «Победа» осуждены две супружеские пары Новоаннинского района Судом установлено, что в августе 2024 года Сергей К.