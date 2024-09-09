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Русская весна

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Провал операции ВСУ в Курской области станет последней кампанией Зеленского

Провал операции ВСУ в Курской области станет последней кампанией Зеленского

Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.

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