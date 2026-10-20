В Екатеринбурге расширяют систему оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 2025 году в городе было дополнительно установлено 22 сирены и 14 пунктов уличного оповещения, напечатано и распространено более 200 тысяч листовок для горожан с указанием действий во время ЧС.
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