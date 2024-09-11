Базы США, где обучают летчиков F-16, вызывают у американцев ярость

Запланированный рост периметров мест дислокации военной авиации, где специалисты ВСУ обучаются управлением самолета привели в ярость различные структуры, начиная с защитников природы и заканчивая защитниками прав организаций некоммерческого характера, а также местное население.
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