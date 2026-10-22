Население Украины по состоянию на июль текущего года сократилось до 28,5 млн человек. Об этом на Украинском женском конгрессе сообщила директор украинского института демографии национальной академии наук (НАН) Элла Либанова.
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