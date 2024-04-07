Виктор Анисимов Как это ни цинично и жестоко звучит, но в борьбе за выживание России, Путин обрек Украину и украинский народ на уничтожение.
Путин обрек Украину на уничтожение
Комментарии
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Звягинцев Егор
Полное и безоговорочно уничтожение хохлорылого отребья, на это указывает сама история, амнистированные хрущем ублюдки в 1957 году, вновь расплодились, потому, проблему нужно решать полным уничтожением, включая чистку российских территорий от этого гнилья.
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