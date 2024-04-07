Путин обрек Украину на уничтожение

Звягинцев Егор

Полное и безоговорочно уничтожение хохлорылого отребья, на это указывает сама история, амнистированные хрущем ублюдки в 1957 году, вновь расплодились, потому, проблему нужно решать полным уничтожением, включая чистку российских территорий от этого гнилья.