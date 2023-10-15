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Спички - не игрушка

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  • Миша Потапов
    Аж целых 50 миллиардов , а вывозят в день сколько?Российские деньги...
  • Леонид Попивняк
    Да он на Русский язык всегда переходит когда на суржике таких слов нет))))).....вы когда нибудь слышали лекцию по Выс...Мойва и люди
  • Алексей Смирнов
    Если такое и произошло, то явно не по доброй воли отечественного бизнеса.Российские деньги...

«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску

«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску

«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску   «Машина времени» много лет назад разбилась о политические амбиции главного «машиниста» Текущие военные действия Израиля против ХАМАС многие аналитики называют «войной Симхат-Торы».

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