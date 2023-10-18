В России одобрили оборотные штрафы заводам за превышение вредных выбросов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, которые регулируют оборотные штрафы для промышленных предприятий за нарушение установленных квот по выбросам вредных веществ, пишут «Известия».
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