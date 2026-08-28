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«Ислам – это школа борьбы против империализма». В чем суть учения аятоллы Хомейни?

«Ислам – это школа борьбы против империализма». В чем суть учения аятоллы Хомейни?

В конце августа в Иране проходит так называемая «Неделя правительства» – памятные мероприятия, приуроченные к дате гибели второго президента Ирана Раджаи и премьер-министра Бахонара в 1981 году результате террористического акта.

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