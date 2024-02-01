Экс-депутат рады Мосийчук обвинил Залужного в потере десяти бригад ВСУ

Бывший депутат украинской Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват главком Валерий Залужный, в результате действий которого Киев потерял десять бригад.
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