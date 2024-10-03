Кокпар на дороге устроили сельчане Алматинской области

Нарушителей привлекли к ответственности. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, оперативники привлекли к ответственности мужчин, которые устроили конные игры на проезжей части дороги села Каргалы Жамбылского района.
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