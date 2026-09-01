"Я работат тут": в Южном Бутово мигранты больше года возводят незаконную постройку. У них спросили документы - вот итог

Русский Колоколъ Местная диаспора организовала незаконную стройку прямо у жилых домов, а когда пенсионеры попытались спокойно увидеть документы, "начальник" пришел в бешенство.
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Свежие комментарии
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Открыли Северный полюс полярному медведю. Разрешение на строительство, чаще всего, получается после начала строительства, дальше - система откатов. И горе застройщику, если хозяева города сменились (откатывай сызнова). А уж джамшутам всегда дорога.
Пока ВВП у власти порядка в стране будет ! Тарифы, цены, штрафы и угрозы только для СВОЕГО народа !
нужен закон и порядок. Не зряСталина вспоминают.
У нас в Воронеже тоже сносят самострой! И правильно делают. А при чём здесь мигранты? Как бы их к этой проблеме пристегнуть?
Я что-то не пойму . Народу надо петицию официально писать насчёт полного выдворения .
Тварей в кишлаки гнать. Чемодан - Вокзал - Кишлак!
ИНТЕРЕСНО, ГДЕ ДАЧА У СОБЯНИНА?
Казачков с нагайками и п... ть до беспамятства и ... в кишлак, а "крышу" кастрировать с отрезанием всего торчащего. Тем жестче будут меры, тем понятнее будет мастурбекам как себя вести в НАШЕЙ стране...
Полиция разве не знала?! Хоть кол теши...