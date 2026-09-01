Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я работат тут": в Южном Бутово мигранты больше года возводят незаконную постройку. У них спросили документы - вот итог

"Я работат тут": в Южном Бутово мигранты больше года возводят незаконную постройку. У них спросили документы - вот итог

Русский Колоколъ Местная диаспора организовала незаконную стройку прямо у жилых домов, а когда пенсионеры попытались спокойно увидеть документы, "начальник" пришел в бешенство.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Е
Михаил Е

Открыли Северный полюс полярному медведю. Разрешение на строительство, чаще всего, получается после начала строительства, дальше - система откатов. И горе застройщику, если хозяева города сменились (откатывай сызнова). А уж джамшутам всегда дорога.

Профиль пользователя Анатолий Александрович Фаткуллин
Анатолий Александрович Фаткуллин

Казачков с нагайками и п... ть до беспамятства и ... в кишлак, а "крышу" кастрировать с отрезанием всего торчащего. Тем жестче будут меры, тем понятнее будет мастурбекам как себя вести в НАШЕЙ стране...