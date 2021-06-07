Если бы вы могли дать любой совет себе, молодому, чтобы вы посоветовали?

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫЕсли бы вы могли дать любой совет себе, молодому, чтобы вы посоветовали? Подсобрала советы, которыми чаще всего делятся с молодежью мужчины и женщины. Вот, что у меня получилось.Вернуться к статье254НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ЛогиновНе спеши замуж, дай себе время встать на ноги,"Элина МорозоваТак эта всю жизнь с колен не поднималась, батрача в браке)))иван шевченкоА ещё я дал бы себе совет - Иван, не женись никогда! Мои бабушки с тётками, собираясь на посиделки, часто пели. Мне с детства запомнилась одна строчка народной песни: "Хто з любовью не знаецця, той горя не знае"...Элина МорозоваСамое главное не сожительствовать.иван шевченкоСовершенно верно! И не подавать никаких надежд. А жить лучше одному, право слово...Элина МорозоваА женщине то как хорошо! Не надо после работы вторую смену дома отрабатывать))))Денис Л)))иван шевченкоНу разумеется! Совершенно и сразу же пропадает необходимость стирать, гладить, убирать в квартире. А роллы/суши, шашлык и пиццу привезут по первому звонку прямо на дом, так что и готовить тоже не нужно (кстати, как и мыть посуду после такого ужина - она одноразовая)...Элина МорозоваНу почему же. Женщины в быту аккуратны , неприхотливы и уважают собственный труд. И питаются неприхотливо и немного. На завтрак достаточно чая с бутербродом, на ужин достаточно легкого салата или фрукта со стаканом кефира. Обед на работе в столовой или в ближайшем кафе.. Все без фанатизма. Не тяготит.иван шевченкоУверяю Вас, что в быту мужчины тоже аккуратны и неприхотливы. У меня не валяются по всей квартире окурки сигарет, грязные носки и пустые бутылки. Посуда моется сразу же после её использования и так далее. Готовлю я (по отзывам друзей и просто приятелей) лучше большинства знакомых им женщин. "Обед на работе в столовой"? Гарантированная изжога, да и недёшево. "В ближайшем кафе"? Напрасная трата денег и нет абсолютно никаких гарантий, что это опять-таки будет безопасно для здоровья. Да я, в конце концов, просто брезгую ЛЮБЫМ общепитом! Откуда мне знать, где и почём покупал себе санитарную книжку их повар? А Вы знаете, из какой республики Средней Азии приехал этот повар, и моет ли он вообще руки после посещения туалета? Поэтому готовлю себе сам. При моём образе жизни и работе - на чае с бутербродами, лёгких салатах и кефире с фруктами я быстро ноги протяну (сдохну попросту)...Элина МорозоваЯ и не говорю обо всех мужчинах. Я говорю о тех кто жен грузит. Я не считаю, что домашние хлопоты должны ложиться только на плечи женщин. Каждый вносит свой равный вклад. И о питании я написала о женщинах. Женщине одной готовка нужна совсем в небольших объемах и трудовых затратах. Ну а заведения общепита надо просто знать, а не посещать какие попало. А для мужчин, как правило , жена должна регулярно готовить по полной программе. Для мужчины конечно нужно полноценное регулярное питание со всеми соответствующими блюдами. С этим я не спорю. Просто объясняю насколько женщине проще одной. Обычно замужняя женщина после работы несется домой, чтобы приготовить полноценный ужин и заняться домашними делами по хозяйству.иван шевченко"Обычно замужнюю женщину" мне жаль, сочувствую, но как говорится - помочь ничем не могу... семейной жизни наелся до смерти...Элина МорозоваДа никто и не просит о помощи. Все решаемо. Меня муж совсем не напрягает.Ирина КотоваЖениться и любить-часто не совпадающие вещиДенис ЛДелай то, что любишь. Люби то, что делаешь. Если с тобой несогласны, то это их проблемы.ирина Северова северова (гуляева)Я ни о чем не жалею. Все в моей жизни было пучком. Но , если бы можно было что-то подправить , то наплевала бы на мнения полудурков, забила на стереотипы и занималась бы только карьерой и своей персоной.Денис ЛИ кто твоя персона?ирина Северова северова (гуляева)Умная и энергичная, привлекательная особа - Ирочка ГуляеваДенис ЛЭто которая с тобой на фотке?ирина Северова северова (гуляева)см инстаграмм irairisha53Денис ЛНе знаю таких.ирина Северова северова (гуляева)и не надо... рано тебе еще ,не выросДенис ЛА недавно говорила что мне седьмой десяток. Определись.alla сираеваЗапомни - Ты не для всех...И все -не для Тебя...Алексей Логиновсебе, молодому, чтобы вы посоветовали?" ----------- Самое главное - никогда не женится официально. Жена испоганит всю жизнь любому...Комментировать
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