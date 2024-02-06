Америка здорового человека

Елена Кутузова

Какой у вас роскошный слог! Читаешь и наслаждаешься правдой-маткой в вашем изложении! Особо в этой статье понравилось изящная фраза - "...Даже этого будет достаточно, чтобы в его родной Америке случился коллективный выход на орбиту (на природной метановой тяге без отделяющихся ступеней) ... десятков тысяч патологических лжецов, пропагандистов, продажных политиков с их обслугой." Всегда с интересом читаю ваши восхитительные статьи!