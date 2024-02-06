Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Владимир Соловьев
    Джулиан Пол Асса́нж по сравнению с ТАКЕРОМ, просто первоклассник: пора его выпускать на волю, иначе США ещё хуже буде...Америка здорового...
  • Елена Кутузова
    Какой у вас роскошный слог! Читаешь и наслаждаешься правдой-маткой в вашем изложении! Особо в этой статье понравилось...Америка здорового...
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    написано классно и с юморомЗастольное Письмо...

Америка здорового человека

Америка здорового человека

Исторические напёрстки Америка здорового человека Реплика. Подобные хайповые темы не очень привечаю, но выскажусь.

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Комментарии
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Елена Кутузова
Какой у вас роскошный слог! Читаешь и наслаждаешься правдой-маткой в вашем изложении! Особо в этой статье понравилось изящная фраза - &quot;...Даже этого будет достаточно, чтобы в его родной Америке случился коллективный выход на орбиту (на природной метановой тяге без отделяющихся ступеней) ... десятков тысяч патологических лжецов, пропагандистов, продажных политиков с их обслугой.&quot; Всегда с интересом читаю ваши восхитительные статьи!
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20 час.
Владимир Соловьев
Джулиан Пол Асса́нж по сравнению с ТАКЕРОМ, просто первоклассник: пора его выпускать на волю, иначе США ещё хуже будет   выглядеть перед мировым сообществом: слоном растоптавшего муравья!
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19 час.

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