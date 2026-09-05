МЧС раскрыло детали пожара в Забайкалье: пострадали трое детей

В селе Амитхаша Забайкалья 4 сентября возник пожар в частном доме. Огонь охватил здание. Трое детей, оставленные без родителей, получили ожоги и были доставлены в больницу.
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