Новая мама. Что стало с россиянкой, бросившей младенца в унитазе в Анталии

...а о том, что ребенок ворочается и бьется ножками, ручками, лучше вообще молчать...

Людмила Петрухина

Не верю ни единому слову бабки и мамашки. Все они прекрасно знали и понимали, что творят. Адвокаты тоже под дураков косят. Утопить бы этих двоих садисток в унитазе. Кому Бог деток не дает, а эти свое родное дитятко утопить в унитазе хотели.🤬🤬🤬