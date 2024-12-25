ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Новая мама. Что стало с россиянкой, бросившей младенца в унитазе в Анталии

Новая мама. Что стало с россиянкой, бросившей младенца в унитазе в Анталии

  Екатерина Бурнашкина. Скандальная история двух российских туристок — матери и дочери — выбросивших в унитаз новорожденную девочку на турецком курорте и пытавшихся улететь на родину близка к завершению.

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Комментарии
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Наталия
...а о том, что ребенок ворочается и бьется ножками, ручками, лучше вообще молчать...
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13 час.
Людмила Петрухина
Не верю ни единому слову бабки и мамашки. Все они прекрасно знали и понимали, что творят. Адвокаты тоже под дураков косят. Утопить бы этих двоих садисток в унитазе. Кому Бог деток не дает, а эти свое родное дитятко утопить в унитазе хотели.🤬🤬🤬
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12 час.
Майя Majesty
Адвокаты стараются сделать все, чтобы депортировать этих двух преступниц в РФ. Поэтому и заявляют о &quot;необходимости прецедентных решенй&quot; . Тут уж наши постараются &quot;подлечить&quot; .
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3 час.

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