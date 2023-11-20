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Новые глаза для разведки США

Новые глаза для разведки США

Не очень приятная информация, но Пентагон официально объявил, что следующим самолетом ДРЛО ВВС США и теперь фактически и НАТО, станет «Клинохвост» Boeing E-7А.

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