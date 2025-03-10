Китайские компании в сфере ИИ, теперь скупают NVIDIA RTX 5090, создавая спрос, анало...

Китайские компании в сфере ИИ, теперь скупают NVIDIA RTX 5090, создавая спрос, аналогичный майнингу криптовалютБезумие искусственного интеллекта в Китае, похоже, не собирается останавливаться, и с появлением моделей ИИ DeepSeek R1 оно значительно возросло.